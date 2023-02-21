«Папа купил около 500 билетов»: житель Новосибирска выиграл в лотерею один миллион рублей

Пока счастливчик не придумал, на что потратить эти деньги. Фото: Даниил ОПАРИН

Новосибирец по имени Вячеслав выиграл один миллион рублей в новогоднюю лотерею. Счастливый билет мужчина получил от отца в качестве подарка. Историю невероятного везения рассказали в сибирском отделении «Почты России».

Перед Новым годом отец счастливчика пришел в почтовое отделение и приобрел несколько сотен лотерейных билетов.

− Папа купил около 500 билетов, решил сделать всем такой необычный подарок. Он всем коллегам подарил по 50 билетов, еще столько же мне, брату и маме, − рассказал сам Вячеслав.

По словам мужчины, его отец раздавал билеты в случайном порядке. Кто-то по ним смог выиграть три-четыре тысячи рублей. Но больше всего повезло Вячеславу.

В день розыгрыша сибиряк находился у родителей дома. Он лежал с температурой под 40 градусов. Мать мужчины посоветовала ему проверить билеты, в шутку отметив, что вдруг болезнь сразу отступит.

Местный житель решил последовать совету. Примерно на десятом билете у него на экране появился фейерверк. Вячеслав предположил, что это вылезла какая-то реклама. Но вскоре сибиряк понял – он стал миллионером. Мужчина признался, что после этого его недуг как рукой сняло. Пока счастливчик не придумал, на что потратить эти деньги.

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