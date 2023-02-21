В Советском районе Новосибирска с 22 февраля изменятся маршруты автобусов

Маршруты автобусов изменятся с 22 февраля и до особого распоряжения.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Советском районе Новосибирска с 22 февраля меняются маршруты нескольких автобусов. Связано это с перекрытием улицы Гидромонтажной на участке от улицы Молодости до улицы Энгельса.
— До особого распоряжения будут изменены маршруты автобусов № 45, 45к, 48, 23. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — сообщили в мэрии.
На период действия ограничения схемы движения автобусов будут изменены:
— № 45, 45к, 48 в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Часовой до ул. Ветлужской: по ул. Печатников, ул. Молодости, ул. Софийской, далее — по действующей схеме;
— № 23 в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Часовой до ул. Варшавской: по ул. Печатников, ул. Бердышева, далее — по действующей схеме.
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