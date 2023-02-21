В Новосибирске пропал 18-летний парень с усами и в красной куртке

В Новосибирске ищут 18-летнего Джамшета Умаркулова. Фото: «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В Новосибирске ищут 18-летнего Джамшета Умаркулова. Молодой человек пропал еще 5 февраля: с этого момента его местонахождение неизвестно.

— Молодой человек вышел из дома примерно после обеда и ушел в неизвестном направлении. В Новосибирске проживает недавно, работает. Ранее не пропадал, — сообщили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Приметы: рост: 165-167 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза, носит усы. На момент своего исчезновения был одет в красную куртку, черные штаны, черные ботинки и черную шапку.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Джамшет или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по телефону 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber