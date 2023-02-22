Сумма вышла больше чем 15 миллионов рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Новосибирцы потратили 15 миллионов рублей на административные штрафы в 2022 году. Об этом КП-Новосибирск сообщила Юлия Сурова, заместитель начальника отдела применения административных законодательств областного ГУ МВД России.

- За 2022 год новосибирцам было выписано 19 тысяч 334 штрафов. Общая сумма более 15 миллионов рублей, - рассказала КП-Новосибирск Юлия Сурова.

Замначальника уточнила, чаще всего штрафы выписывают за выпивку в общественном месте, появление пьяным в общественном месте или за мелкое хулиганство.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что новосибирцы заплатили штрафы на 11 миллионов рублей за нарушение масочного режима во время пандемии.

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