В Горно-Алтайске мошенник выманил у местного жителя более 50 тысяч рублей, шантажируя его приватным видео

Житель Горно-Алтайска попался на крючок мошенника и потерял более 50 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Горно-Алтайска попался на крючок мошенника и потерял более 50 тысяч рублей. Об этом сообщает «Толк».

В руки афериста попало приватное видео с участием потерпевшего. Злоумышленник решил с помощью шантажа выманить у мужчины деньги.

Как рассказали в пресс-службе мэрии города, мошенник написал потерпевшему в одной из соцсетей. Он заявил, что за 15 тысяч рублей удалит видео. В противном случае распространит ролик в интернете.

Местный житель сначала перевел злоумышленнику пять тысяч рублей, а чуть позже – оставшиеся 10.

− После этого ему прислали видео с удалением ролика. Однако на этом аферист не успокоился. Он начал требовать еще 30 тысяч рублей якобы за удаление видео не только с сайта, но и с компьютера. Мужчина выполнил все требования, − отметили в публикации.

Получив деньги, мошенник и не подумал останавливаться. Он потребовал перевести ему другую сумму. Тогда потерпевший понял, что попался на крючок, и обратился в полицию. Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.

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