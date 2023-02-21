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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 12:48

Новосибирец требует 10 миллионов с МВД из-за признания его «мертвым»

Мужчина не смог отдохнуть в Крыму, потому что паспорт был недействительным
Надежда КАСЬЯНОВА
Паспорт мужчины был недействителен из-за смерти владельца.

Паспорт мужчины был недействителен из-за смерти владельца.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новосибирец хочет взыскать с регионального МВД 10 миллионов рублей за то, что его ошибочно объявили мертвым. Из-за того, что паспорт стал недействительным, сибиряк не смог слетать в отпуск и сделать ремонт в квартире.

— В период своего отпуска в августе 2022 года мужчина не смогу приобрести билеты для отдыха в Крыму из-за некорректных паспортных данных. Когда сибиряк запланировал ремонт у себя в квартире, ему отказали в кредите по той же причине. После обращения в МВД мужчина узнал, что его паспорт недействителен в связи со смертью владельца, — рассказали в Центральном районном суде.

Кроме компенсации морального вреда в 10 миллионов, мужчина хочет, чтобы ведомство опубликовало извинение на официальном сайте МВД.

Судебное заседание по делу состоится 11 апреля 2023 года.

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