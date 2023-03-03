«Мечтает учиться с классом»: В Новосибирске отличница со СМА ждет новую инвалидную коляску

Настя почти с рождения борется со СМА. Фото: Предоставлено мамой девочки

В Новосибирске 9-летняя Настя Карачева ждет новую инвалидную коляску, чтобы учиться вместе с классом. Мама девочки попросила помощи у благотворительного фонда «СМА-Сибирь»:

- Насте 9 лет, почти с рождения мы боремся со СМА. Живем и учимся в Академгородке, сейчас на домашнем обучении. Каждый день я вытаскиваю коляску, потом выношу дочку на руках. Все сама делаю, мне никто не помогает. Настя уже большая, весит 30 килограммов, мне уже нелегко ее поднимать, – рассказала КП-Новосибирск мама девочки Татьяна.

9-летняя Настя мечтает о новой коляске, чтобы ходить на уроки. Фото: Предоставлено мамой девочки // kinesis.ru

Раньше Настя с мамой жили в поселке Черепаново. Когда девочке исполнился год – начались проблемы в физическом развитии, ей поставили диагноз «спинально-мышечная атрофия второй стадии». В пять лет умер ее отец, а квартира семьи стала непригодной для жилья из-за аварийного состояния дома. Татьяна с дочкой переехали в Академгородок, жилье им снял благотворительный фонд. После публикаций в СМИ администрация Черепаново пообещала провести капремонт жилья к лету 2023 года.

- Из администрации звонили, сказали, что нашли спонсоров. Но нам очень нужна новая коляска из карбона, более легкая. Настя сейчас на домашнем обучении, почти отличница, и мечтает хотя бы иногда учиться с классом. Она девочка позитивная, подружки-соседки к ней приходят. Дочка лепит из пластилина, решает сканворды, любит раскраски. Пожалуйста, помогите исполнить мечту, – сообщила мама девочки Татьяна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«683-й номер в очереди на жилье»: в Новосибирской области мама девочки с диагнозом СМА осталась без квартиры

9-летняя девочка со СМА осталась без пригодного жилья в Новосибирской области (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber