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НовостиОбщество21 февраля 2023 12:11

«Мне стыдно и стремно»: 19-летний парень, оскорбляющий пенсионерок на улицах Новосибирска, раскаялся

19-летний парень, оскорбляющий пенсионерок на улицах Новосибирска, раскаялся
Надежда КАСЬЯНОВА
Сергею стыдно за то, что он сделал. Фото: Сергей Зиер/скриншот из видео "АСТ-54"

Сергею стыдно за то, что он сделал. Фото: Сергей Зиер/скриншот из видео "АСТ-54"

19-летний Сергей Зиер записал видеообращение к жителям Новосибирска с извинениями за то, что оскорблял пенсионерок на улице. По словам молодого человека после того, как ролик с оскорблениями облетел соцсети, ему начали писать незнакомые люди и угрожать. Юноша уверен, что его хочет наказать половина города.

— Я сейчас загнан в угол. Мне стыдно и стремно за все то, что я сделал. Я не смогу работать. Меня отчислили из учебного заведения, — рассказал КП-Новосибирск Сергей.

По словам молодого человека, отчисление в колледже ему объяснили тем, что он портит репутацию учебного заведения. Также Сергей переживает, что не сможет больше работать. Он уверен, что его репутации конец.

Напомним, скандал разразился после появления соцсетях ролика, на котором Сергей оскорблял пенсионерок. Он предлагал им листовку аптеки, а когда женщины отказывали, материл их и обзывал.

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