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НовостиОбщество22 февраля 2023 0:39

«А если взлетим?»: Жители улицы Макаренко в Новосибирске жалуются на запах газа

Жители улицы Макаренко в Новосибирске жалуются на запах газа на улице
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Дом газифицирован. Фото: предоставлено местной жительницей

Дом газифицирован. Фото: предоставлено местной жительницей

Новосибирцы пожаловались на запах газа. Речь идет о доме на улице Макаренко, 10 в Калининском районе.

- У нас был запах газа на улице еще в субботу. Сначала газовщики приехали все перекрыли, вроде нашли, где утечка – починили. Снова все включили, но на следующий день снова запахло газом, - рассказала КП-Новосибирск одна из местных жительниц.

По словам женщины, службы очень медленно реагируют на вызовы. Жителям дома непонятно, почему нельзя сразу проверить все, чтобы убедиться в целостности труб.

- Ведь можно было сделать проверку сразу? А если мы взлетим? Хотелось бы, чтобы наши службы были внимательнее. Чтобы по возможности проверяли сразу все, - говорит женщина.

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