«Але! Куда пошла, сволочь?»: новосибирец оскорбляет пенсионерок на улице, снимая это на видео

Молодой человек оскорблял на улице пенсионерок, которые не хотели брать листовку аптеки.
Фото: Антон ФОКИН
В соцсетях появилось видео, как молодой человек оскорбляет пожилых женщин на улицах Новосибирска. Он предлагал пенсионеркам взять листовки аптеки, но получив отказ, начинал сыпать оскорблениями. Видео опубликовано в паблике «АСТ-54».
— Потом сдохните, вас отпевать в прощальном зале №34 будут. Але! Куда пошла, сволочь? Листовку взяла быстро! Она глухая. Ей вот точно таблетки для слуха купить надо, — кричал вслед уходящей женщине хулиган.
Как сообщил КП-Новосибирск приятель скандалиста, тот давно промышляет подобным.
— Он обиженный жизнью парень. В школе унижали его, — рассказал знакомый.
Полиция уже начала поиск пострадавших от уличного скандалиста.
— Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка. Всех, кто пострадал от противоправных действий, гражданина просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (383) 2321002, 2000233, — сообщили в региональном МВД.
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