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НовостиОбщество21 февраля 2023 11:16

«Але! Куда пошла, сволочь?»: новосибирец оскорбляет пенсионерок на улице, снимая это на видео

Новосибирец оскорбляет пенсионерок на улице, снимая это на видео
Надежда КАСЬЯНОВА
Молодой человек оскорблял на улице пенсионерок, которые не хотели брать листовку аптеки.

Молодой человек оскорблял на улице пенсионерок, которые не хотели брать листовку аптеки.

Фото: Антон ФОКИН

В соцсетях появилось видео, как молодой человек оскорбляет пожилых женщин на улицах Новосибирска. Он предлагал пенсионеркам взять листовки аптеки, но получив отказ, начинал сыпать оскорблениями. Видео опубликовано в паблике «АСТ-54».

— Потом сдохните, вас отпевать в прощальном зале №34 будут. Але! Куда пошла, сволочь? Листовку взяла быстро! Она глухая. Ей вот точно таблетки для слуха купить надо, — кричал вслед уходящей женщине хулиган.

Как сообщил КП-Новосибирск приятель скандалиста, тот давно промышляет подобным.

— Он обиженный жизнью парень. В школе унижали его, — рассказал знакомый.

Полиция уже начала поиск пострадавших от уличного скандалиста.

— Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка. Всех, кто пострадал от противоправных действий, гражданина просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (383) 2321002, 2000233, — сообщили в региональном МВД.

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