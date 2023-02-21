«Але! Куда пошла, сволочь?»: новосибирец оскорбляет пенсионерок на улице, снимая это на видео

Молодой человек оскорблял на улице пенсионерок, которые не хотели брать листовку аптеки. Фото: Антон ФОКИН

В соцсетях появилось видео, как молодой человек оскорбляет пожилых женщин на улицах Новосибирска. Он предлагал пенсионеркам взять листовки аптеки, но получив отказ, начинал сыпать оскорблениями. Видео опубликовано в паблике «АСТ-54».

— Потом сдохните, вас отпевать в прощальном зале №34 будут. Але! Куда пошла, сволочь? Листовку взяла быстро! Она глухая. Ей вот точно таблетки для слуха купить надо, — кричал вслед уходящей женщине хулиган.

Как сообщил КП-Новосибирск приятель скандалиста, тот давно промышляет подобным.

— Он обиженный жизнью парень. В школе унижали его, — рассказал знакомый.

Полиция уже начала поиск пострадавших от уличного скандалиста.

— Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка. Всех, кто пострадал от противоправных действий, гражданина просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (383) 2321002, 2000233, — сообщили в региональном МВД.

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