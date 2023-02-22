Новосибирцы пристроили бывших цирковых собак из вольера с голодными медведями

Бывших цирковых собак пристроили в надежные руки. Фото: vk.com/collie_sheltie_sos

Зоозащитники пристроили двух цирковых колли, брошенных на складе под Новосибирском. Бывшие артисты циркового шоу Герасимовых страдали от голода и холода:

- Новости хорошие, но информацию по пристрою не разглашаем. Могу сказать одно - две собаки и один пес уехали в семьи, которые любят и знают эту породу. Теперь у собак точно всё будет отлично, - сообщила КП-Новосибирск волонтер animal_nsk Стася. - Остались пять кошек, мы ищем хозяев.

Собак пристроили, остались пять кошек. Фото: vk.com/collie_sheltie_sos

Восемь лет назад «Росгосцирк» уволил дрессировщиков Герасимовых, и животные остались жить в поселке Садовый: шесть медведей, пять лис, 15 колли, четыре кошки, один енот, хорек и домашние крысы. Новосибирцы жертвовали на корм, часть животных удалось пристроить, однако к 2021 году бывшие артисты перестали справляться с содержанием. Волонтеры забили тревогу: в холодном складе зимовали 5 медведиц и собаки колли, истощенные, грязные и больные.

Зоозащитники забрали колли и потребовали от прокуратуры изъять медведиц из-за жестокого обращения. Бывшие цирковые животные попадут на реабилитацию к специалистам.

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