В новосибирском Высшем колледже информатики сгорели два класса и лаборантская

Пострадали кабинеты на третьем этаже учебного заведения. Фото: ГУ МЧС России по НСО
Во вторник, 21 февраля, стало известно о пожаре в Высшем колледже информатики НГУ. Как сообщает «Навигатор», в учебном заведении сгорели два класса и лаборантская.
Известно, что площадь пожара составила около 70 метров квадратных.
− Предположительно, возгорание произошло в комнате, где переодевались преподаватели, − рассказал начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев.
Есть версия, что пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки. Точную причину происшествия установят дознаватели МЧС.
Ранее КП-Новосибирск показывала фото с места пожара в колледже.
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