Новые туристические объекты, услуги и маршруты появятся в 2023 году в Новосибирской области благодаря нацпроекту

В 2023 году на развитие сферы туризма в регионе выделено 139,3 миллиона рублей. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В 2023 году увеличено финансирование утвержденной Правительством региона государственной программы «Развитие туризма в Новосибирской области» — средства помогут районам области благоустроить и реконструировать объекты туризма, развить инфраструктуру, приобрести туристское и гостиничное оборудование, обустроить турмаршруты и реализацию проектов цифрового туризма. Об этом заявил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Впервые в 2022 году сфера туризма получила поддержку из регионального бюджета в виде муниципальных субсидий и грантов предпринимателям на развитие туризма. Объем средств, заложенных на реализацию государственной программы в 2022 году, составил 104,7 миллиона рублей. В 2023 году объем средств по госпрограмме будет увеличен до 139,3 миллионов руб.

— Поддержано 22 предпринимательские инициативы на общую сумму 60 млн рублей. Благодаря государственной поддержке уже появился детский игровой комплекс на территории центра отдыха «Бухта Лазурная» в Барабинском районе. В Искитимском районе установлены скандинавские домики и обустроена прилегающая территория. В Венгеровском районе проведена реконструкция здания гостиницы. На территории Маслянинского района созданы водные туристические маршруты и приобретено туристическое оборудование для пунктов проката. В гостинице «Приморье» отремонтированы и обустроены номера, на территории эко-парка «Чкаловские дачи» появился веревочный парк для детей. В Бердске модернизирована инфраструктура гостиничного комплекса «Борвиха» и другие», — рассказал Лев Решетников.

Субсидии на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры досуга и отдыха в районах области на общую сумму 20 миллионов рублей в 2022 году были выделены 4 муниципальным образованиям: Черепановскому, Карасукскому, Чановскому и Маслянинскому районам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер