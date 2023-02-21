В ГК «ВИС» заявили, что пожар на четвертом мосту в Новосибирске не повлияет на сроки сдачи объекта

Подрядчик подчеркнул, что строительные работы идут по графику. Фото: ГУ МЧС России по НСО
Пожар на четвертом мосту в Новосибирске не повлияет на сроки сдачи объекта. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил подрядчик − Группа «ВИС».
− Возгорание, произошедшее 20 февраля на подмостьях временных конструкций правой стойки пилона строящегося моста через Обь, никак не отразилось на дальнейших работах. Службы стройнадзора генподрядчика и концессионера провели обследование бетонной конструкции и не выявили ее повреждения, − отметили в компании.
Обгоревшие подмостья и ограждения опалубки уже заменили. Подрядчик подчеркнул, что строительные работы идут по графику.
Напомним, сообщение о пожаре поступило в 21:44. На момент прибытия первого пожарно-спасательного расчета горела деревянная опалубка моста на высоте 106 метров. На тушение ушло чуть больше получаса.
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