В Новосибирске на реконструкцию Бронной планируют потратить 630 миллионов рублей

Реконструкция улицы Бронной только на стадии рассмотрения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Власти Новосибирска планируют потратить 630 миллионов рублей на реконструкцию улицы Бронной. По сообщению департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, ремонт позволит улучшить транспортную доступность жилмассивов «Просторный», «Матрёшкин двор» и территории «Южно-Чемского» микрорайона в целом.

— В утверждённой региональным Минтрансом Программе дорожной деятельности Новосибирской области на 2022 год и период с 2023 по 2027 годы приведена потребность в финансировании реконструкции улицы Бронная в объёме 630 миллионов рублей, — подтвердили КП-Новосибирск в мэрии.

В муниципалитете отметили, что пока финансирование не было выделено. Как только это случится, то будет разработан проект реконструкции, а потом уже власти объявят торги и будут искать подрядчика.

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