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НовостиОбщество21 февраля 2023 9:41

В Новосибирске на реконструкцию Бронной планируют потратить 630 миллионов рублей

Реконструкция только на стадии рассмотрения
Надежда КАСЬЯНОВА
Реконструкция улицы Бронной только на стадии рассмотрения.

Реконструкция улицы Бронной только на стадии рассмотрения.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Власти Новосибирска планируют потратить 630 миллионов рублей на реконструкцию улицы Бронной. По сообщению департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, ремонт позволит улучшить транспортную доступность жилмассивов «Просторный», «Матрёшкин двор» и территории «Южно-Чемского» микрорайона в целом.

— В утверждённой региональным Минтрансом Программе дорожной деятельности Новосибирской области на 2022 год и период с 2023 по 2027 годы приведена потребность в финансировании реконструкции улицы Бронная в объёме 630 миллионов рублей, — подтвердили КП-Новосибирск в мэрии.

В муниципалитете отметили, что пока финансирование не было выделено. Как только это случится, то будет разработан проект реконструкции, а потом уже власти объявят торги и будут искать подрядчика.

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