Суд признал новосибирца виновным в оскорблении охранника

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Прокуратурой Октябрьского района города Новосибирска было установлено, что 23 ноября 2022 года Данил, находясь в фойе медицинского центра на улице Сакко и Ванцетти, высказался нецензурными словами в адрес охранника АБ ГВАРДИЯ.

Напомним, в тот день пользователь сети ВКонтакте под псевдонимом Данил Пирс обвинил охранника Агентства Безопасности в избиении собаки, зашедшей на территорию охраняемого медцентра. Молодой человек снял сотрудника ГВАРДИИ на свой смартфон и прилюдно оскорбил с использованием ненормативной лексики. Видеозапись Данил Пирс в тот же день опубликовал в одном из крупнейших пабликов Новосибирска.

По этой истории Агентство Безопасности ГВАРДИЯ ранее давало официальные пояснения.

Несмотря на то, что сам Данил заявление в полицию о жестоком обращении с собакой не подал, на основании быстро разошедшегося в соцсетях сообщения это сделали другие люди, на месте инцидента не присутствовавшие и знавшие о ситуации только со слов Данила.

Впоследствии факт жестокого обращения с животным материалами проверки не подтвердился, и 8 декабря 2022 года прокурор Октябрьского района города Новосибирска утвердил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» за отсутствием события преступления.

А 20 февраля 2023 года мировой судья первого судебного участка Октябрьского района города Новосибирска рассмотрел постановление и материалы дела и признал Данила Пирса виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», за что назначил ему наказание в виде штрафа. Сам Данил в суд не явился. Уклонялся он и от общения с прокуратурой и участковым инспектором во время расследования.

Это судебное решение не ставит точку в истории защиты чести и достоинства сотрудника ГВАРДИИ. В настоящее время на проверке находятся материалы о клевете в отношении охранника, впереди подача исков к Данилу Пирсу в рамках гражданского законодательства. А все подробности этого эпизода Агентство Безопасности ГВАРДИЯ предаст огласке после публикации мотивированного решения суда.