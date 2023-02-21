«Разложили подушки и растянули одеяло»: два новосибирских школьника спасли 10-летнего мальчика из горящей квартиры

Школьникам вручили беспроводные колонки и благодарственные письма. Фото: МЧС по НСО

Беспроводные колонки и благодарственные письма получили шестиклассник и семиклассник из Новосибирска за спасение 10-летнего мальчика из горящей квартиры. ЧП произошло 5 января 2023 года. На 4 этаже девятиэтажки на Бориса Богаткова вспыхнула квартира. Трое друзей проходили в это время мимо дома. Увидев пожар, они тут же позвонили спасателям, а потом заметили в окне горящей квартиры ребенка, зовущего на помощь.

— Парни подбежали ближе к окнам, в это время жители верхних этажей скинули на землю одеяло, плед и подушки. Ребята не растерялись, до прибытия пожарных разложили подушки под окнами дома, связали между собой пледы и растянули для спасения мальчика. После чего уговорили ребенка спрыгнуть. Мальчик очень боялся, сначала скинул телефон, а затем прыгнул сам и благополучно приземлился в подготовленный плед, который удерживали подростки. Вся спасательная операция заняла порядка восьми минут, — рассказали в региональном МЧС.

К этому времени прибыли пожарные и скорая. У спасенного 10-летнего мальчика диагностировали легкое отравление угарным газом и ребенка забрали в больницу. Также спасатели вывели из задымленного подъезда одного человека, еще десять жильцов самостоятельно покинули дом.

— Награждение двух юных героев: семиклассника Данила Шибанова и шестиклассника Максима Кащеева проходило по месту их учебы. Третий подросток Василий Драгунов постоянно проживает в городе Грозный и учится там в 9 классе, а в Новосибирск приезжает только на каникулы. Однако его отважный поступок не останется неотмеченным, награда обязательно найдет своего героя, — пояснили в ведомстве.

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