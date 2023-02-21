Артиллеристы устроят праздничный салют в Новосибирске на 23 февраля

В небо запустят 680 фейерверков «Вега» и «Ассоль».
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В Новосибирске на 23 февраля прогремит праздничный салют. Запуск будут производить военнослужащие артиллерийского соединения Центрального военного округа.
− Во время салюта военнослужащие произведут 30 залпов из 122-мм орудия Д-30 и выпустят в небо 680 фейерверков «Вега» и «Ассоль» из салютных установок, − сообщили в пресс-службе ЦВО.
Известно, что первые залпы прозвучат в 21:00.
Ранее КП-Новосибирск писала, что праздничный салют на 23 февраля 2023 в Новосибирске состоится на Михайловской набережной.
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