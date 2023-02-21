Жительницу Новосибирска, впавшую в кому на Бали, эвакуировали в Россию. Фото: предоставлено героиней публикации.

Жительницу Новосибирска Елену Новосельцеву, которая пережила инсульт и впала в кому в чужой стране, эвакуировали с острова Бали в Россию. Об этом КП-Новосибирск сообщила Наталья – дочь Елены.

Пациентку доставили санавиацией в аэропорт Домодедово. В России женщина приземлилась 21 февраля в 11:32. Дальнейшая авиамедицинская эвакуация в Новосибирск запланирована рейсом «Аэрофлота» в ночь на 22 февраля.

– Состояние стабильное, всё по плану, – рассказала КП-Новосибирск Наталья.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что после инсульта Елена Новосельцева осталась лежать в коме без страховки. Ей сразу пообещали помочь в Минздраве Новосибирской области.

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