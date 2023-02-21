В Новосибирской области будут проводить рейды по вейп-шопам из-за продажи курительных смесей подросткам

В Новосибирской области планируют организовать рейды по вейп-шопам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области планируют организовать рейды по вейп-шопам. Их цель – не допустить продажи курительных девайсов и смесей несовершеннолетним. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила детский омбудсмен НСО Надежда Болтенко.

По словам уполномоченной по правам ребенка, в 2023 году в Новосибирской области хотят запретить продажу электронных сигарет и вейпов подросткам.

− Сегодня курение вейпов, IQOS, испарителей, электронных сигарет и других смесей – это огромная проблема для здоровья наших детей и молодежи, − подчеркнула Надежда Болтенко. − Будем проводить рейды и мониторить все точки по продажам этих губительных смесей несовершеннолетним.

Детский омбудсмен НСО добавила, что уже подготовлен запрос в Министерство промышленности региона. Необходимо проанализировать, как курительные смеси попадают к несовершеннолетним.

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