В Новосибирской области будут проводить рейды по вейп-шопам из-за продажи курительных смесей подросткам

В Новосибирской области планируют организовать рейды по вейп-шопам.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области планируют организовать рейды по вейп-шопам. Их цель – не допустить продажи курительных девайсов и смесей несовершеннолетним. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила детский омбудсмен НСО Надежда Болтенко.
По словам уполномоченной по правам ребенка, в 2023 году в Новосибирской области хотят запретить продажу электронных сигарет и вейпов подросткам.
− Сегодня курение вейпов, IQOS, испарителей, электронных сигарет и других смесей – это огромная проблема для здоровья наших детей и молодежи, − подчеркнула Надежда Болтенко. − Будем проводить рейды и мониторить все точки по продажам этих губительных смесей несовершеннолетним.
Детский омбудсмен НСО добавила, что уже подготовлен запрос в Министерство промышленности региона. Необходимо проанализировать, как курительные смеси попадают к несовершеннолетним.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер