Паводок затопил дом в частном секторе Новосибирска в конце зимы

В Новосибирске в частном секторе затопило дом. Фото: Спасатели МАСС.

Во вторник, 21 февраля, в частном секторе Дзержинского района дом затопило грунтовыми водами. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Спасатели выезжали на вызов днем 20 февраля. На затопление из-за паводка пожаловались жители СНТ «Пищевик».

Специалисты откачали 30 кубических метров грунтовых вод с территории участка.

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