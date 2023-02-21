Паводок затопил дом в частном секторе Новосибирска в конце зимы

В Новосибирске в частном секторе затопило дом. Фото: Спасатели МАСС.
Во вторник, 21 февраля, в частном секторе Дзержинского района дом затопило грунтовыми водами. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
Спасатели выезжали на вызов днем 20 февраля. На затопление из-за паводка пожаловались жители СНТ «Пищевик».
Специалисты откачали 30 кубических метров грунтовых вод с территории участка.
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