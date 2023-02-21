Под окнами жилого дома в Кировском районе Новосибирска обнаружили тело мужчины

Следователи осматривают место трагедии и выясняют обстоятельства произошедшего. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во вторник, 21 февраля, под окнами жилого дома на улице Сибиряков-Гвардейцев нашли тело мужчины. На место происшествия прибыли следователи.

− Следственным отделом по Кировскому району проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела человека в Кировском районе города. На данный момент установлено, что это мужчина, − сообщили КП-Новосибирск в СУ СК РФ по региону.

Следователи осматривают место трагедии и выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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