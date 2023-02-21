Под окнами жилого дома в Кировском районе Новосибирска обнаружили тело мужчины

Следователи осматривают место трагедии и выясняют обстоятельства произошедшего.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Во вторник, 21 февраля, под окнами жилого дома на улице Сибиряков-Гвардейцев нашли тело мужчины. На место происшествия прибыли следователи.
− Следственным отделом по Кировскому району проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела человека в Кировском районе города. На данный момент установлено, что это мужчина, − сообщили КП-Новосибирск в СУ СК РФ по региону.
Следователи осматривают место трагедии и выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер