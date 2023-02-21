Облила горючим и подожгла: в Сибири мать убила годовалую дочь на глазах у 8-летнего сына

В Сибири мать сожгла годовалую дочь на глазах у 8-летнего сына. Фото: СУ СКР по Алтайском краю.

В Алтайском крае произошла жуткая трагедия. Там горе-мать убила годовалую дочку с особой жестокостью. Сделала она это на глазах у старшего ребенка. Об этом пишет Amic со ссылкой на СУ СКР России по Алтайскому краю.

– Известно, что произошло преступление в селе Урожайном, возле складов. Женщина облила годовалого ребенка горючим и подожгла. Сделала она это на глазах у своего 8-летнего сына. После этого женщина с места преступления сбежала. Ребенок погиб на месте от ожогов, – сообщают журналисты.

Мать уже поймали. Известно, что семья стояла на учете как неблагополучная.

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