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НовостиОбщество21 февраля 2023 7:12

Забрал деньги, телефон, вещи: 20-летний новосибирец ограбил приятеля во время пьянки

В Новосибирске 20-летний парень ограбил собутыльника
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске 20-летний парень ограбил собутыльника.

В Новосибирске 20-летний парень ограбил собутыльника.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске 26-летний парень обратился в полицию. Он заявил, что стал жертвой ограбления. Причем обчистил его, по словам новосибирца, знакомый. Он вместе пили, и тот отобрал у пострадавшего вещи, деньги, мобильник. Ущерб составил примерно 40 тысяч рублей.

– Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Куйбышевского района, – говорится в сообщении ГУ МВД по НСО.

На парня возбудили уголовное дело за грабеж. Пока он под подпиской о невыезде.

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