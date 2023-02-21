Давление было под 200: новосибирские хирурги восстановили кровоток в аорте 18-летнего парня, не знавшего о пороке сердца

Новосибирские хирурги спасли 18-летнего парня, не знавшего о пороке сердца. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске в клинике Мешалкина прооперировали 18-летнего жителя Кургана. Впервые за практику медучреждения вмешательство провели при помощи транскатетерных технологий. В пресс-службе клиники уточнили, что в медицинской литературе описаны лишь единичные такие случаи. Примечательно также, что юный пациент не знал проблем со здоровьем до определенной поры. Был уверен, что сердце у него в порядке.

– Он считал себя обладателем здорового сердца до момента, когда в ходе обследования по поводу другого заболевания выявили высокое артериальное давление – до 190/100 мм рт. ст., причем пациент не замечал его. По результатам компьютерной томографии поставили крайне редкий для взрослого человека диагноз – атрезия дуги аорты, – уточнили в клинике Мешалкина.

По данным врачей, такая аномалия предполагает то, что между двумя частями аорты нет нормального сообщения. Другими словами, главный сосуд закупоривается. Патология эта может быть и врожденной, и приобретенной. Во втором случае речь о том, что ребенок рождается с некоторым сужением аорты. А в процессе его взросления она сужается полностью. Как раз у парня из Кургана оказался второй вариант. При этом организм его удивительным образом компенсировал аномалию. Нарастил мощную сеть обходных сосудов. Они доставляли кровь от сердца. Замещали функцию аорты.

По словам врача по рентгеноэндоваскулярной диагностике и лечению Ксении Рзаевой, лишь единицы с таким диагнозом доживают до подросткового возраста. Связано это с тем, что у больных прогрессирует и дыхательная, и сердечная недостаточности.

– Наш пациент нетипичен во всем. Несмотря на то что его организм обманул порок, приспособился к нему, повышенная гипертензия в ближайшей перспективе привела бы к раннему инсульту, аневризмам аорты и коронарной недостаточности. Было показано хирургическое лечение, – говорит врач.

Операцию по коррекцию атрезии аорты в центре Мешалкина впервые выполнили при помощи эндоваскулярных технологий. Вмешательство успешно провели бригада врачей из молодых хирургов Рзаевой Ксении Асифовны и Войтова Алексея.

– Первой и самой сложной задачей, стоявшей перед хирургами, было безопасно проложить путь через участок атрезии, то есть найти канал между дугой аорты и ее нисходящим отделом, который по данным компьютерной томографии у пациента имелся, но в какой-то момент жизни закрылся, – сообщает пресс-служба клиники.

Врачи применили специальные тонкие проводники с кончиками разной степени жесткости и прошли опасный участок. Затем расширили его до диаметра около 6 мм. А в заключении внутри аорты установили стент. Он как раз укрепил аортальную стенку.

Артериальное давление у парня после операции снизилось. А просвет аорты стал до 14 мм в диаметре. По словам врачей, это отличный результат. На третий день после вмешательства парня выписали. Через год его снова ждут в клинике. Для проведения второго этапа лечения.

– Врачи проверят имплантированный стент и расширят диаметр аорты внутрисосудистым баллоном до возрастной нормы, – уточнили в клинике Мешалкина.

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