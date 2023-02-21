В Новосибирске судят водителя «Субару», пьяным сбившего 22-летнюю девушку

Водитель был нетрезв. Фото: сообщество "Инцидент-Новосибирск" "ВКонтакте"

В Новосибирске начался суд над нетрезвым водителем, сбившим девушку на улице Выборная. ДТП произошло ночью 23 июля 2022 года напротив дома 122/2.

30-летний водитель «Субару Легаси» с превышением скорости проехал на красный сигнал светофора и сбил 22-летнюю девушку на пешеходном переходе. По данным ГИБДД, она переходила дорогу на зеленый сигнал для пешеходов.

Очевидцы вызвали скорую помощь, в больнице у пострадавшей выявили тяжелые травмы: закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. Экспертиза установила, что водитель был пьян.

- Обвиняемый признал вину частично, сказал, что якобы не ехал на красный сигнал светофора. Ранее не судим, работает водителем, имеет на иждивении малолетнюю падчерицу. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, в досудебном порядке компенсировал матери девушки расходы на лечение в 411 тысяч рублей, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Октябрьского района Наталья Чернова.

Дело рассматривает Октябрьский районный суд.

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