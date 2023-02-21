Стала известно, почему умерла новосибирская студентка, попавшая в ДТП на Бали. Фото: предоставлено друзьями Анжелики Чудояковой.
Причину смерти студентки из Новосибирска на Бали назвали ее друзья. Они собирали деньги на оплату клиники, в которой находилась Анжелика. Все до последнего верили в чудо. Увы, его не произошло.
– Сердце Анжелики не выдержало, врачи на протяжении долгого времени прилагали все усилия, чтобы реанимировать ее, но спасти ее не удалось, – написали близкие в телеграм-канале, в котором вели сбор средств.
Ранее сообщалось, что Анжелика прилетела на Бали 11 февраля. В аварию девушка попала почти сразу. Она сидела на пассажирском сидении байка. В результате аварии перелетела через него и головой ударилась о бордюр. Врачи диагностировали ей перелом черепа.
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