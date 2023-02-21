Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил ускорить перевод домов на природный газ

Ускорить перевод домов на природный газ поручил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Ускорить перевод домов на природный газ поручил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. На эту тему градоначальник высказался на аппаратном совещании во вторник, 21 февраля.

Как сообщил начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев, за четыре года удалось перевести с сжиженного на природный газ 13 многоквартирных домов. Однако, по его словам, у муниципалитета не хватает возможностей, чтобы ускорить данный процесс.

− За счет городского бюджета мы эту проблему не решим, − отметил Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска подчеркнул, что здесь потребуется помощь региона. Поэтому глава города поручил проработать все вопросы с Министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber