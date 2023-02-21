С 1 марта в Новосибирской области запретят выезд на лед. Фото: Ксения Высотина

В Новосибирской области с 1 марта запретят выезд на лед на всех средствах передвижения. В том числе нельзя будет выезжать на него на мотособаках и снегоходах. Об этом жителей региона предупредили в ГУ МЧС НСО.

– Из-за потепления начнется изменение структуры льда, что представляет опасность провалиться в воду при выезде, а в отдельных местах, особенно в заберегах, и в выходе на лед, – говорится в предупреждении ведомства.

Также спасатели напомнили о детской безопасности. Нельзя отпускать несовершеннолетних к водоемам одних. А также нужно напомнить детям об опасности игр у водоемов, особенно в межсезонный период.

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