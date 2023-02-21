«Ударил головой в лицо»: в электричке под Новосибирском жестоко избили подростка

В электричке под Новосибирском жестоко избили подростка. Фото: УТ МВД СФО.

В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего парня. Его обвиняют в жестоком избиении 17-летнего юноши. Произошел инцидент в электричке в декабре 2022 года, сообщает УТ МВД по СФО.

В транспортной полиции установили, что агрессор вместе с пострадавшим ехал в электричке со станции Барабинск. Между ними возник конфликт. Они пошли выяснять отношения в тамбур.

– Во время конфликта старший из парней во ударил головой в лицо несовершеннолетнему. Вернувшись обратно на свое место, подозреваемый не закончил конфликт, а наоборот продолжил его. Он взял мобильник потерпевшего и несколько раз ударил им по голове подростка, – говорится в сообщении УТ МВД по СФО.

Агрессора скрутили на ближайшей крупной станции. На него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривают до 2-х лет лишения свободы.

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