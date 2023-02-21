В Новосибирске пьяная женщина улеглась у входа в детскую школу искусств

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

17 февраля около 12 часов дня одну из жительниц Новосибирска, находившуюся в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, ноги привели прямиком на территорию детской школы искусств на улице Б. Богаткова. Пьяная решила развлечь идущих на занятие детей, подняв руки вверх и крича громким басом что-то нечленораздельное. Администратор, увидев эту картину, позвонила в дежурную часть ГВАРДИИ и попросила помощи. Когда бойцы ГБР-72 прибыли в школу, пьяная женщина лежала на земле неподалеку от входа и была не в силах даже подняться. «Гвардейцы» вызвали для нее бригаду скорой помощи, которая ее и госпитализировала.

В этот же день в 22.05 пьяный житель поселка Озерный Новосибирского района возвращался из гостей домой. Мужчина решил сократить свой путь и пройти через охраняемую территорию склада. Для этого он, нисколько не смущаясь, перелез через довольно высокий забор. Охранник заметил факт незаконного проникновения на объект и вызвал ГБР. Задержанный бойцами нарушитель был вынужден объяснять, как он оказался на территории склада, что давалось ему непросто по причине опьянения.

18 февраля утром, около 11 часов, в бизнес-центр на Вокзальной магистрали вошел нетрезвый молодой человек. Увидев на входе охранника, парень продемонстрировал приступ эпилепсии: аккуратно лег на пол, закатил глаза и пустил слюни. Охранник усомнился в болезни и вызвал в бизнес-центр не скорую, а ГБР-75. Прибывшие на вызов «гвардейцы» тоже не прониклись актерским мастерством хулигана, и тому ничего не оставалось делать, как прекратить симулировать припадок, самостоятельно подняться с пола и уйти восвояси.

Всего за прошедшие три дня сотрудниками АБ ГВАРДИЯ с охраняемых объектов были выведены 29 нетрезвых правонарушителей.