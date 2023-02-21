В Новосибирске 11 росгвардейцев, вернувшихся с СВО, получили ордена и медали

В Новосибирске 11 вернувшихся со спецоперации росгвардейцев наградили медалями и орденами. Фото: Управление Росгвардии по НСО.

В Новосибирске 11 росгвардейцев, проявивших доблесть на спецоперации, получили ордена и медали. Об этом сообщила начальник пресс-службы Росгвардии по региону подполковник полиции Ольга Табатчикова.

Военнослужащие получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медали «За отвагу» и Жукова, а также были награждены Георгиевским Крестом IV степени.

В конце торжественного награждения для росгвардейцев и представителей ветеранской организации состоялся праздничный концерт.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о награждении первокурсника-спецназовца Орденом Святого Георгия. Он только поступил в военный институт, но уже успел проявить отвагу на спецоперации.

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