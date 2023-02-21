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НовостиЭкономика21 февраля 2023 2:25

АО «НПО НИИИП-НЗиК» извещает о проведении открытого аукциона

Аукцион пройдёт в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества
Фото: АО «НПО НИИИП-НЗИК»

Фото: АО «НПО НИИИП-НЗИК»

24 марта 2023 года состоится открытый аукцион по продаже имущества Базы отдыха «Успенка», состоящего из земельного участка, площадью 12213 кв. м, нежилого здания общей площадью 233 кв. м., оборудования, некапитальных построек и сооружений, расположенного по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, с/с Дубровинский.

Аукцион проводится на электронной торговой площадке «Фабрикант», в соответствии с правилами электронной торговой площадки по адресу www. fabrikant.ru

Фото: АО «НПО НИИИП-НЗИК»

Фото: АО «НПО НИИИП-НЗИК»

Подача заявки осуществляется с 19 января 2023 г. и до 11.00 21 марта 2023 г.

Дополнительную информацию можно получить:

по тел. 8 (383) 278-99-31, 8-913-747-42-00

на сайтах www.нииип-нзик.рф и www. fabrikant.ru

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