Новосибирск занял пятое место среди российских городов по стоимости подарка на 23 февраля

В Новосибирске выросла сумма, которую тратят на подарки в 23 февраля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среднем жители региона хотят потратить на сюрпризы ко Дню защитника Отечества 3,2 тысячи рублей. С прошлого года сумма резко выросла на 300 рублей. Об этом сообщают исследователи сервиса по поиску работы SuperJob.

Больше всего за подарок отдают в Москве (3700 рублей) и Краснодаре (3600 рублей), меньше всего к празднику тратятся в Перми (2300 рублей).

Чаще всего к этому празднику жёны готовят подарки для супругов. Каждая четвертая женщина собирается сделать сюрприз мужу на 23 февраля. Каждая седьмая хочет подарить подарок отцу, каждая десятая – сыновьям (10%).

При этом мужчины реже готовят подарки на День защитника Отечества. Подарить подарок отцу планирует каждый девятый опрошенный. 40% женщин и 58% мужчин не дарят подарки на 23 февраля.

При этом каждый пятый новосибирец утверждает, что не хочет подарков на 23 февраля. Девятая часть мужского населения региона хотела бы получить деньги в качестве сюрприза. Однако фактически на День защитника Отечества без подарков остается каждый четвертый опрошенный.

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