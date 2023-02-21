В Барнауле выселяют из квартиры пенсионеров, которые прожили там 40 лет

В Барнауле у семьи забирают квартиру, в которой они законно жили 40 лет. Фото: Толк.

В Барнауле из квартиры выселяют семью Исаевых – двух пенсионеров, их сына, беременную дочь, зятя и маленькую внучку. Об этом сообщает «Толк».

Жильё досталось главе семейства Владимиру в 1983 году как почётному работнику предприятия. Он работал сварщиком в ремонтно-строительном управлении при горисполкоме.

Через пять лет после получения жилья он уволился, а на предприятии заверили, что мужчина может оставить квартиру себе. На тот момент там был прописан отец Владимира – ветеран Великой Отечественной войны.

Но через 35 лет городской комитет ЖКХ направил иск о выселении. Сейчас пенсионерам едва хватает денег на оплату коммунальных услуг, речи о съёме жилья быть не может.

Подать документы на получение жилья как малоимущим у Исаевых тоже не получилось. На одного человека вышло 13 100 рублей, и семье отказали.

Все дела проиграны, на руках у пенсионеров – вступившее в силу в прошлом году решение суда о выселении. Но Исаевы надеются, что власти примут меры, чтобы семья не осталась на улице.

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