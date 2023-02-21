Пробки в 7 баллов сковали новосибирские улицы утром 21 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирск утром 21 февраля сковали семибалльные пробки. Рассказываем, где, по данным «2ГИС», самые сильные заторы.

Не проехать по площади Труда, проезду Энергетиков, улицах Широкой и Станционной. Пробки на улицах Блюхера, Новогодней, Советском шоссе. Заторы на Немировича-Данченко, Троллейной и Титова. Пробка на Октябрьском мосту.

На правобережье заторы на Никитина, Кирова и Добролюбова. Пробки на Бориса Богаткова, улице Восход, а также на Большевистской улице.

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