«Оно живое! Цветет летом!»: Жительница Новосибирска пожаловалась на снегоуборщика, сломавшего дерево во дворе

Жительница Новосибирска пожаловалась на снегоуборщика, сломавшего дерево во дворе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительницу Новосибирска возмутил водитель снегоуборочной машины. По словам девушки, он сломал во дворе на улице Ватутина дерево.

– Оно живое, оно цветёт летом! В прошлом году сломали вишню, в этом году — это дерево, – написала возмущенная горожанка в группе «АСТ-54».

Водитель, уверяет девушка, заявил, что дерево – мертвое. Поэтому и сломал его.

На кадрах к посту видно, что снегоуборочный трактор повалил дерево ковшом.

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