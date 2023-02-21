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НовостиОбщество21 февраля 2023 0:50

«Оно живое! Цветет летом!»: Жительница Новосибирска пожаловалась на снегоуборщика, сломавшего дерево во дворе

Жительница Новосибирска пожаловалась на снегоуборщика, сломавшего дерево во дворе
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Жительница Новосибирска пожаловалась на снегоуборщика, сломавшего дерево во дворе.

Жительница Новосибирска пожаловалась на снегоуборщика, сломавшего дерево во дворе.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительницу Новосибирска возмутил водитель снегоуборочной машины. По словам девушки, он сломал во дворе на улице Ватутина дерево.

– Оно живое, оно цветёт летом! В прошлом году сломали вишню, в этом году — это дерево, – написала возмущенная горожанка в группе «АСТ-54».

Водитель, уверяет девушка, заявил, что дерево – мертвое. Поэтому и сломал его.

На кадрах к посту видно, что снегоуборочный трактор повалил дерево ковшом.

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