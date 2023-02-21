«Оно живое! Цветет летом!»: Жительница Новосибирска пожаловалась на снегоуборщика, сломавшего дерево во дворе

Жительница Новосибирска пожаловалась на снегоуборщика, сломавшего дерево во дворе.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жительницу Новосибирска возмутил водитель снегоуборочной машины. По словам девушки, он сломал во дворе на улице Ватутина дерево.
– Оно живое, оно цветёт летом! В прошлом году сломали вишню, в этом году — это дерево, – написала возмущенная горожанка в группе «АСТ-54».
Водитель, уверяет девушка, заявил, что дерево – мертвое. Поэтому и сломал его.
На кадрах к посту видно, что снегоуборочный трактор повалил дерево ковшом.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер