«Хотели сдать на металлолом»: под Новосибирском двое парней украли холодильник из общежития

В городе Искитим Новосибирской области двое парней украли холодильник. Фото: ГУ МВД по НСО
В городе Искитим Новосибирской области двое парней украли холодильник. Как рассказали в полиции, они отжал входную дверь, чтобы проникнуть внутрь.
— Полицейские изъяли запись с камер пунктов металлоприема, которая запечатлела граждан транспортирующих похищенный холодильник, — сообщили в областном МВД. — Вскоре их удалось задержать. Воришками оказались местные жители 34 и 35 лет, ранее совершение имущественных преступлений и незаконный оборот наркотиков.
Холодильник вернули хозяину, а против воришек возбудили уголовное дело по стать 158 УК РФ «Кража». Один из них находится под подпиской о невыезде, а другому меру пресечения еще не избрали.
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