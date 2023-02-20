Из Сочи до Новосибирска задержали два рейса из-за дождя

Рейсы из Сочи задержали из-за непогоды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из Сочи до Новосибирска задержали 2 рейса. Один из них принадлежит авиакомпании «Якутия», второй — S7. Как рассказал КП-Новосибирск пассажир одного из них, связана задержка с непогодой.

— Жду не дождусь, когда на вылет. На 1,5 часа рейс задержали из-за дождя и ветра, — пояснил мужчина.

Самолет авиакомпании «Якутия» должен был сесть в Новосибирске в 00:20, но из-за задержки пребудет в столицу Сибири только в 03:10.

Рейс S7 должен был приземлиться в 02:25, теперь же прибытие самолета ожидается в 03:05.

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