Резкое потепление до -1 градуса придёт в Новосибирск

В Новосибирске потеплеет до -1.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
В Новосибирске перед долгими выходными начнётся потепление. Ночью на 21 февраля потеплеет до -9…-11 градусов, в пригороде до -14. Днем будет -1…-3. Такую погоду обещают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
— Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица, — рассказали синоптики.
По Новосибирской области ночью будет -9…-14 градусов, местами до -20. Днем ожидается 0…-5. Будет переменная облачность, местами небольшой снег, днем с мокрым снегом. При прояснениях изморозь, туманы. На дорогах местами гололедица.
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