Очевидцы показали видео пожара на четвертом мосту в Новосибирске 20 февраля

Потушить мост удалось за полчаса. Фото: ГУ МЧС по НСО
Очевидцы опубликовали видео пожара на четвертом мосту в Новосибирске 20 февраля 2023 года. Напомним, возгорания случилось вечером: вспыхнула деревянная опалубка на правом пилоне на высоте 106 метров.
По словам очевидцев, в этот момент там были люди, однако в итоге их удалось спустить вниз. Пожарные прибыли на место спустя шесть минут, а на тушение пожара ушло более получаса.
На момент работ, гаишникам пришлось перекрыть проезд рядом с мостом, а строителям — задействовать кран, чтобы поднять огнетушители на такую высоту.
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