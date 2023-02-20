Пожар на четвертом мосту в Новосибирске 20 февраля 2023 потушили

В МЧС прокомментировали пожар на четвертом мосту в Новосибирске 20 февраля 2023 года. Фото: ГУ МЧС по НСО
В МЧС прокомментировали пожар на четвертом мосту в Новосибирске 20 февраля 2023 года. ЧП случилось вечером: загорелась деревянная опалубка моста на высоте 106 метров.
— В 21:44 сообщение поступило сообщение о пожаре на строящемся мосту в Новосибирске. Первый пожарно-спасательный расчет был на месте вызова. В этот момент горела деревянная опалубка моста на высоте 106 метров. На тушение ушло чуть более получаса, — сообщили в областном МЧС.
Чтобы открыть проезд пожарным, ДПС перекрыли участок дороги. Строители помогали тушить огонь: на подъемном кране они поднимались туда с огнетушителями.
Локализовать пожар удалось за 36 минут. Еще через минуту — ликвидировать открытое горение. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
Как сообщили КП-Новосибирск очевидцы, троих человек, оказавшихся на высоте во время пожара удалось благополучно вернуть на землю, никто из них не пострадал.
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