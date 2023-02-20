В Новосибирске на стройке четвертого моста произошел пожар

В Новосибирске на стройке четвертого моста случился пожар. Фото: предоставлено очевидцами

В Новосибирске на стройке четвертого моста случился пожар. ЧП произошло вечером в понедельник, 20 февраля. Об этом КП-Новосибирск рассказали очевидцы.

— Загорелся там пилон, правая опора. Вчера проводилась заливка, соответственно — был прогрев печками. Могло из-за этого что-то вспыхнуть, загореться опалубка, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области произошедшее пока не прокомментировали.

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