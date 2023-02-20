В Новосибирске на неделю перекроют улицу Станиславского

Проезд по Станиславского перекроют на неделю. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске с 21 по 28 февраля перекроют улицу Станиславского от площади Энергетиков до площади Труда. Действовать ограничения будут только по ночам с 23:00 до 5:00. Связано перекрытие со строительством четвертого моста через Обь.

— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — сообщили в мэрии.

Также из-за перекрытия изменятся маршруты общественного транспорта. Так, троллейбус №4, изменит схему движения после одиннадцати часов вечера. А троллейбусы №7, 24, автобусы № 1, 4, 14, 16, 19, 24, 55, 64, 79, 89, 96 и маршрутных такси № 10, 12 перестанут курсировать в 23:00.

— с 23.00 до окончания движения троллейбусы №4 будут следовать по следующей схеме: конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м», ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, ул. Титова, площадь им. Станиславского, ул. Титова, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге, конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м».

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