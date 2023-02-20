Самолет с сибирячкой, впавшей в кому на Бали, вылетел в Россию

Долечивать Елену Будут на Родине. Фото: предоставлено Натальей Новосельцевой
Самолет с жительницей Новосибирска Еленой Новосельцевой, впавшей в кому после инсульта во время отдыха на Бали, вылетел в Россию. Об этом КП-Новосибирск рассказали ее родные.
— Маму на «скорой» отвезли в аэропорт, их самолет уже вылетел. Лететь будем с пересадкой: сначала в Дубай, потом в Москву и уже оттуда — в Новосибирск, — пояснила КП-Новосибирск дочь Елены Наталья. — У мамы в самолете отдельный отсек, огороженный шторкой. Чтобы там можно было разместить каталку и оборудование.
В самолете у Елены отдельный отсек. Фото: предоставлено Натальей Новосельцевой
Уже на Родине Елену будут долечивать в Новосибирской областной больнице.
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