Самолет с сибирячкой, впавшей в кому на Бали, вылетел в Россию

Долечивать Елену Будут на Родине. Фото: предоставлено Натальей Новосельцевой

Самолет с жительницей Новосибирска Еленой Новосельцевой, впавшей в кому после инсульта во время отдыха на Бали, вылетел в Россию. Об этом КП-Новосибирск рассказали ее родные.

— Маму на «скорой» отвезли в аэропорт, их самолет уже вылетел. Лететь будем с пересадкой: сначала в Дубай, потом в Москву и уже оттуда — в Новосибирск, — пояснила КП-Новосибирск дочь Елены Наталья. — У мамы в самолете отдельный отсек, огороженный шторкой. Чтобы там можно было разместить каталку и оборудование.

В самолете у Елены отдельный отсек. Фото: предоставлено Натальей Новосельцевой

Уже на Родине Елену будут долечивать в Новосибирской областной больнице.

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