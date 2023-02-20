Житель Новосибирской области попытался дать взятку в 100 тысяч рублей полицейскому

Новосибирец надеялся за 100 тысяч не только отделаться от наказания, но и получить общее покровительство. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Новосибирской области будут судить мужчину, который попытался дать взятку в размере 100 тысяч рублей полицейскому. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Как выяснили следователи, в октябре 2022 года стражи правопорядка изъяли у жителя города Болотное 23 дерева. Оказалось, что растения сибиряк спилил незаконно. Мужчина испугался, что его привлекут к уголовной ответственности, и в декабре пришел на прием к сотруднику полиции.

Новосибирец надеялся за 100 тысяч не только отделаться от наказания, но и получить общее покровительство. Однако полицейский отказался от денег и сообщил о произошедшем своему руководителю, отметили в ГУ МВД России по НСО.

Факт дачи взятки задокументировали. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 291 УК РФ – «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в значительном размере».

Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber