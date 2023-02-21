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НовостиОбщество21 февраля 2023 0:40

«Я же вам не кусок кожи отрезала»: новосибирец обвинил парикмахера в порезе шеи

Житель Новосибирска обвинил парикмахера в порезе шеи
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Мужчина пожаловался на девушку-мастера поранившую его.

Мужчина пожаловался на девушку-мастера поранившую его.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Новосибирец обвинил парикмахера в порезе шеи. Произошло все, по словам мужчины, во время стрижки. Об инциденте он написал на сайте Flamp.

- Прорезав мне на шее два сантиметра, сделав царапину до крови, она стала защищать машинку, - рассказывает недовольный клиент на сайте. – Мастер говорила: «да с ней все в порядке», «такое часто бывает», «я же вам не кусок кожи отрезала».

Мужчина уверяет, что мастер перед ним даже не извинилось.

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