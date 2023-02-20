В Новосибирской области из-за несправной печи на пожаре погиб 50-летний мужчина

Причиной пожара могла стать неисправная печь. Фото: Иван МАКЕЕВ

В селе Орловское под Новосибирском в минувшие сутки на пожаре погиб 50-летний мужчина. Тело находилось на полу возле окна.

— 19 февраля в 19:48 поступило сообщение, что горит частный бревенчатый дом на улице Центральная. К прибытию пожарных здание было объято огнем. За три минуты пожарные локализовали пламя на площади 64 квадратных метров. Еще десять минут потребовалось для ликвидации открытого горения. Во время разбора завалов и проливки сгоревших конструкций было найдено тело мужчины, — рассказали в региональном МЧС.

По данным ведомства, причиной пожара могла стать неисправная печь. Следователи устанавливают обстоятельства и причину произошедшего.

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