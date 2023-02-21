Школьник изготавливает кашпо и свечи. Фото: предоставлено Ольгой Игнатовой

Новосибирский школьник, мышцы которого слабеют с каждым днем, накопил на новый телефон с продаж кашпо. Историю 13-летнего Егора Кадничанского «Комсомолка» рассказывала в январе. Ребенок с миопатией Дюшенна организовал бизнес, чтобы накопить на телефон и компьютер. Мальчик сам делает кашпо и продает их.

- Егору удалось скопить нужную сумму почти за месяц. Заказов было много, и сын даже новые формы купил, начал делать ароматические свечи плюсом к кашпо. Такими темпами он еще одну свою мечту осуществит и накопит на компьютер, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Игнатова, мама Егора.

Егор смог купить телефон. Фото: предоставлено Ольгой Игнатовой

По словам женщины, у мальчика впереди большой заказ. Один из новосибирских магазинов заказал у него 200 свечей. Их планируют дарить покупателям.

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