В Новосибирской области на станции Барабинск произошла утечка соляной кислоты

В Новосибирской области на станции Барабинск обнаружили течь соляной кислоты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области на станции Барабинск обнаружили течь соляной кислоты. ЧП случилось вечером в понедельник, 20 февраля. В случившемся разбирается прокуратура.

— Около пяти часов вечера при осмотре вагонов грузового поезда, следовавших от станции Приволжская до станции Лена Восточно-Сибирской железной дороги, выявлена течь соляной кислоты из погруженной в железнодорожный контейнер емкости, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Вагон сразу же отцепили от основного состава. На месте работают специалисты, вреда природе, по предварительной информации, причинено не было.

Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

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